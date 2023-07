Muharram 1445 : la date du nouvel an musulman annoncÃ©e, l'heure de payer la zakat en vue

L'année hégirienne, qui rappelle l’épisode de l’émigration du Prophète Muhammad et de ses compagnons de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne, débute trois semaines environ après la période du hajj et l'Aïd al-Adha (ou Aïd el-Kébir) . Muharram est souvent choisi par les musulmans comme le point de référence pour déterminer le montant de la zakat al-maal à payer, l'aumône obligatoire constitutive des piliers de l'islam. Tout savoir sur la zakât par ici. Il est néanmoins à préciser que les musulmans peuvent définir la date qu'ils souhaitent pour payer la zakat. Le montant du nissab, le seuil minimum fixé pour savoir si l'on doit ou non s'acquitter de l'impôt, est chaque année réévalué. Si le CTMF n'a pas donné d'indications à ce stade, il devrait être fixé aux alentours de 4 500 euros pour l'année 1445.Lire aussi :