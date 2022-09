Le prédicateur Yusuf Al-Qaradawi, figure idéologique des Frères musulmans, est mort

La charia et la vie

A-chari'a wal hayat

Le Licite et l'Illicite en islam

Al-halal wa al-haram fil-islam

La jurisprudence de la zakat

Fiqh al-Zakat

C’est par un simple message sur les réseaux sociaux que l’annonce de la mort de Yusuf Al-Qaradawi a été faite lundi 26 septembre. Le théologien et prédicateur musulman s’est éteint à l’âge de 96 ans.Ce leader religieux de référence pour les Frères musulmans, diplômé de la prestigieuse université sunnite Al-Azhar, a longtemps jouit d’une forte influence dans le monde musulman. Il avait particulièrement gagné en popularité dans les années 2000 grâce à son émission religieuse hebdomadaire) diffusée sur la chaîne Al Jazeera.Auteur d'une centaine d'ouvrages dont) publié en 1960 et) en 1973, le dignitaire religieux est exilé depuis des décennies au Qatar où il s’était installé en 1961. Il fut président entre 2013 et 2018 de l'Union internationale des savants musulmans (IUMS), une organisation basée à Doha qu’il avait cofondée en 2004. Il a aussi été le président du Conseil européen de la fatwa et de la recherche (CEFR) auquel se réfère notamment l’Union des organisations islamiques de France (UOIF, devenue MF).