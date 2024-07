Législatives 2024 : des responsables musulmans se dressent contre le « péril » du RN et de l’extrême droite

« ces jours décisifs pour l'avenir de la France »

« quelles que soient leur croyances ou leurs origines »

« Nous nous dressons fermement contre le projet du Rassemblement national, contre son idéologie, contre ses racines que nous n'oublions pas. Ces dernières années, d'une manière aussi évidente que pernicieuse, le projet et le langage du RN se sont bâtis sur l'invention d'une peur et d'un antagonisme : le musulman. Nous sommes là (…) pour discréditer et remettre en cause ce programme forgé dans le racisme, la xénophobie, l'intolérance et qui renie l'histoire et le présent véritable de la France. Nous voulons affirmer que nos concitoyens musulmans ne peuvent pas servir d'exutoire aux problèmes de notre société dont les causes se trouvent ailleurs et dont la résolution ne surviendra que par le renforcement de l'unité du pays »

Plus de dix millions de Français ont glissé un bulletin Rassemblement national dans les urnes au premier tour des élections législatives dimanche 30 juin. Cette percée historique du parti d’extrême droite est des plus inquiétantes pour une écrasante majorité des musulmans de France. Elle doit aussi l’être pour la société française toute entière. C’est dansque des responsables du culte musulman et des membres de la société civile de culture ou de confession musulmane se sont réunis, mercredi 3 juillet, à la Grande Mosquée de Paris pour lancer un appel à la mobilisation de tous les citoyens,, contre l’extrême droite lors du second tour dimanche 7 juillet., affirme le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, tirant ces mots d’une déclaration de principes signée par de nombreux cadres musulmans à travers le pays.