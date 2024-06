Européennes 2024 : vers quels partis se sont tournés les Français musulmans ?

Le vote des électeurs musulmans a été particulièrement motivé par la situation dramatique secouant la bande de Gaza (83 %), contre seulement 25 % de l’ensemble de la population. Les Insoumis ayant fait figurer le sujet en bonne place de la campagne des européennes, de nombreux Français musulmans n’ont pas tergiversé longtemps sur le choix à faire.Après la guerre à Gaza, la santé apparaît comme une préoccupation majeure des électeurs musulmans (79 %). Ces derniers rejoignent ainsi l’ensemble des Français (66 %) sur cet enjeu, mais pas sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Les musulmans, pour 78 % d’entre eux, jugent cette question déterminante, contre 41 % de la population. Figurent ensuite les questions du relèvement des salaires et du pouvoir d’achat (76 %), de l’éducation et de la lutte contre la délinquance (73 % pour les deux), de la politique étrangère (71 %) et de la lutte contre le chômage (65 %).Sauf surprise, LFI devrait de nouveau remporter l'adhésion d'une majorité des électeurs musulmans lors des élections législatives. L'enjeu sera surtout d'amener les abstentionnistes vers le chemin des urnes. Le premier tour est prévu le dimanche 30 juin, le second le 7 juillet. Un accord de principe pour le nouveau Front populaire sur la répartition des circonscriptions a été acté : 229 pour les insoumis, 175 pour les socialistes, 92 pour les écologistes et 50 pour les communistes.Lire aussi :Et aussi :