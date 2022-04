Présidentielle 2022 : chez les musulmans, la tentation Mélenchon

« Mon choix est lié à différents points de vue que je partage par rapport à mon métier principalement »

« Il propose la fin de Parcoursup, veut titulariser les contractuels, ce que j'ai été pendant des années durant, (...) veut en finir avec les inégalités sociales liées aux zones géographiques »

« de fond en comble »

« De manière générale, il est le seul à ne pas diaboliser l'islam et les musulmans. Pour le moment en tout cas »

« Salam aleykum »

« Ce message est le premier d’une très petite série qui a pour objectif de mobiliser les musulmans sur l’importance du vote des présidentielles. Le but est de créer un effet de surprise car on s’attend à une abstention record. Si l’on arrive à unir les votes des musulmans, le candidat Mélenchon pourra accéder au second tour où tout peut arriver. Partagez ce message à tous vos contacts muslim même à ceux qui ne peuvent pas voter car ils pourront le partager à d’autres qui eux le peuvent. »

Safiya est décidée, ce sera un bulletin Mélenchon qu'elle glissera dans l'urne au premier tour de la présidentielle., confie la professeure auprès de Saphirnews., cite la jeune quadragénaire d'origine lilloise, sensible par ailleurs au discours mélenchoniste contre les violences policières et pour sa volonté affichée de réformer l'institution policièrePour couronner le tout, ce sont aussi les prises de position du chef de file des Insoumis concernant les musulmans qui font mouche., déclare Safiya.Un point auquel de nombreux électeurs musulmans sont attentifs. Depuis plusieurs jours, de nombreux messages fleurissent sur les réseaux sociaux appelant les musulmans à voter pour Jean-Luc Mélenchon. En témoigne cette chaîne de messages sur WhatsApp et autres réseaux sociaux débutant par la traditionnelle formule de salutation(les fautes orthographiques en moins) :