Pour la fête du Printemps, la culture ouïghoure comme arme de résistance face à la Chine

« Mère Patrie »

Free Uyghur

Les festivités reprenant, l'interprétation de la chanson du chanteur Atilla est à souligner, avec le morceaucélébrant l'ère turcophone comme un appel à l'osmose. Un effet bénéfique sur le public, composé principalement de Ouighours et de Turcs, mais y agglomérant également quelques Français aux origines et aux confessions variées. Des moments de dialogue des plus intéressants se sont engagés, ce qui n'a pas été pour déplaire à Irfan, Ouïghour installé en France depuis trois années, journaliste professionnel de formation. Son point de vue panoramique a d'ailleurs été bien utile pour tout spectateur extérieur à sa communauté, particulièrement dans le combat qu'il projette de mener pour préserver les références culturelles, historiques des siens, et entretenir la flamme de la conscience collective. Cette fête autour de Norouz a donc été des plus éclairantes puisque célébrée, sur peu de temps, à travers plusieurs aspects.Néanmoins, les Ouighours continuent à souffrir. Et même si le sort des Ukrainiens monopolise les actuelles préoccupations médiatiques, il ne s'agit pas d'une raison valable pour oublier les Turcophones de Chine, très majoritairement musulmans, mais comptant aussi des chrétiens. Leur calvaire se prolonge, leur extinction est planifiée par l'appareil d'Etat chinois. La fête du Printemps représente le renouvellement de la vie. Les prestations du 19 mars ont résonné comme des incantations cherchant l'équilibre entre espoir et désespoir.L'institut dirigé par Dilnur Reyhan ne perd pas espoir. Il a besoin du soutien de tout le monde et sous bien des formes : moral, financier, politique. Pour que la célébration de la culture ouïghoure ne ressemble pas à une nécrologie.