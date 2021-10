A quand un Printemps ouïghour libérateur ?

« politique de l'autruche »

Tout en présentant son épouse et son jeune fils Skander, il me dit déplorer le manque d'informations pour le grand public de ce qui se passe pour les minorités en Chine. Une opinion partagée par une participante, non ouïghoure cette fois, répondant du prénom de Fatima. La jeune cadre m'a confié être scandalisée qu'au XXIe siècle, des persécutions religieuses ont toujours cours. Certains ne comprennent pas que les médias ne jouent pas leur rôle, ce qui fait que le grand public ne réalise pas ce qui se passe. Philippe, la cinquantaine BCBG, a employé l'expression de la, tandis que Samet, jeune homme d'origine turque, a tristement acquiescé d'unLa force de cette manifestation a été de rassembler des gens de tout horizon pour grossir les rangs des manifestants, qui ont scandé des slogans dénonçant le cynisme commercial de grandes marques de vêtements. Etaient cités Nike, Zara, Uniqlo et d'autres comme sede la répression chinoise. Pour paraphraser l'ancien président français Jacques Chirac à propos de l'urgence climatique,. Cette fois, c'est d'urgence humanitaire dont il s'agit.De l'eurodéputé Raphael Glucksmann aux responsables de l'ETAC, en passant par des témoignages de rescapés des camps chinois aux cinglants appels de la sociologue Dilnur Reyhan… Pour conclure la marche, plusieurs prises de parole importantes se sont succédé pour tenter au mieux d'avertir la masse de la situation des Ouïghours et de ses conséquences. Plus de dix ans après la grande révolte de l'été 2009 au Xinjiang, à quand un printemps ouïghour libérateur ?Pour le moment, il nous incombe à nous tous de faire passer un message solidaire, de nous montrer à l'écoute des activistes établis dans l'Hexagone comme Erkin Ablimit, chef du gouvernement en exil, afin de faire avancer la cause ouïghoure et d'exiger la reconnaissance et la condamnation des crimes commis à l'égard des Ouïghours et des autres minorités par le régime chinois.