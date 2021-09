Des représentants de Ouïghours en France reçus par la Grande Mosquée de Paris

« parler de la situation des Ouïghours en Chine et leur (exprimer) sa profonde et sincère compassion »

« Heureuse d'avoir pu échanger avec Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et d'avoir son soutien à la juste cause du peuple ouïghour qui subit actuellement un génocide par un empire colonial qui est la Chine. Lutter contre

est un devoir humain pour tous »

« blessure causée à la diaspora ouïghoure par sa démarche de bonne volonté de rencontrer des représentants chinois »

« Il a dit de ne pas du tout être convaincu des documents donnés par l'ambassadeur chinois qui sont censés expliquer ce qui se passe en Région ouïghoure »

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz a reçu Dilnur Reyhan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, et Gülbahar Jalilova, une survivante d'un camp chinois réfugiée en France, afin de, a-t-on appris vendredi 10 septembre.Cette rencontre est la résultante d'une demande insistante lancée par Dilnur Reyhan, qui s'était offusquée avec des militants de la cause ouïghoure des échanges cordiaux entre la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade de Chine en juin et en juillet dernier., a fait part l'activiste sur Twitter après sa rencontre.Elle a également précisé sur ses réseaux sociaux que le recteur avait présenté ses excuses pour la, raconte Dilnur Reyhan, qui déclare être partie de la Grande Mosquée de Paris forte de son soutien pour la minorité musulmane turcophone. La polémique, à ce stade, est ainsi close.