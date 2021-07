Ouïghours : la Grande Mosquée de Paris épinglée pour des rencontres avec l'ambassade de Chine

« Le Xinjiang est une terre merveilleuse »

« où règne la stabilité sociale, la prospérité économique et où différents groupes ethniques vivent et travaillent dans la paix et le bonheur »

« La vérité ne doit pas être entachée, le public ne doit pas être abusé. Un mensonge, même répété mille fois, ne deviendra pas vérité. Les mensonges et les rumeurs sur le Xinjiang, concoctées par les quelques forces antichinoises, ont non seulement été dénoncées et démenties à maintes reprises par la partie chinoise mais aussi réfutées et infirmées par un nombre croissant de chercheurs et d’institutions inter-occidentaux »

« Face à la réalité d’un Xinjiang stable et prospère, tous les mensonges et rumeurs voleront en éclat. »

« s’enquérir »

« la situation des Ouïghours »

« pour appréhender la situation actuelle de cette minorité musulmane »

« Son soutien au CCP sera utilisé pour justifier les crimes et casser l'espoir des Ouïghours »

Les échanges récents entre Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et le représentant de la Chine en France ont provoqué, en cette période estivale, l'indignation de militants œuvrant pour la cause des Ouïghours.Le recteur de la GMP a participé le 9 juillet à une visioconférence intitulée, un événement tenu avec succès selon l’ambassade de Chine en France. De nombreuses personnalités ont été invitées dont Chems-Eddine Hafiz, informait sur son compte Twitter le journaliste Zhulin Zhang samedi 10 juillet. Lors de cette conférence, l’ambassadeur chinois, Lu Shaye, a vanté les mérites d’un territoireA cette occasion, il a nié en bloc, une fois de plus, les accusations faites à l'encontre de la Chine quant au terrible sort réservé aux Ouïghours , a-t-il affirmé.Cette conférence faisait suite à une rencontre - relativement passée inaperçue - organisée en juin entre les deux parties. La Grande Mosquée de Paris a partagé, lundi 7 juin, sur les réseaux sociaux les images d’une rencontre entre le représentant religieux et l’ambassadeur de Chine en France. L'instance explique dans sa publication que cette dernière devait lui permettre desur, et annonçait l'organisation de prochains rendez-vousLa présence du représentant de la GMP à un tel évènement n’a pas manqué d’interroger les défenseurs des droits des Ouïghours. La chercheuse et présidente de l’Institut Ouïghour d’Europe, Dilnur Reyhan , a enjoint le recteur de s'expliquer, et a appelé tous les musulmans de France à réclamer, eux aussi, des réponses., a-t-elle conclu.