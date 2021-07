L'indignation enfle autour de la construction d’un hôtel de luxe sur les ruines d’une mosquée ouighoure

La construction prochaine d’un hôtel appartenant au groupe Hilton a suscité la colère de plusieurs associations musulmanes américaines. Le site du futur édifice est installé sur les vestiges de la mosquée Duling, à Hotan, située dans la province du Xinjiang, et comptant parmi les milliers de lieux cultes rasés ces dernières années par le gouvernement chinois . L’endroit a été vendu à un promoteur chinois qui prévoit d’utiliser le terrain à des fins diverses dont la construction d’un nouvel hôtel pour le compte du fameux groupe hôtelier américain.Ce nouvel édifice ne sera pas le premier du genre dans la région. Un hôtel Hampton by Hilton est déjà implanté près de l’aéroport international d’Urumqi, situé à plus de 1000 kilomètres de l’ancien mosquée. A Guljla, autre ville de la province du Xinjiang, une autre lieu de culte a été transformée, relaie RNS , en un hôtel touristique par un homme d’affaire chinois.