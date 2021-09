Après le Parlement du Canada, la France en défense des Ouïghours devant l’ONU

« système de répression institutionnalisé »

« De la région chinoise du Xinjiang, nous parviennent des témoignages et des documents concordants, qui font état de pratiques injustifiables à l'encontre des Ouïghours, et d'un système de surveillance et de répression institutionnalisé à grande échelle »

« pratiques injustifiables »

La France hausse le ton face à la Chine. Mercredi 24 février, devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, Jean-Yves Le Drian a qualifié la détention de près d’un millions de Ouïghours par le pouvoir chinois dans la région du Xinjiang de, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères à l’occasion d’une intervention par visioconférence, pointant également desà l’encontre de cette minorité.