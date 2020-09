Emmanuel Macron dénonce la répression « inacceptable » des Ouïghours par la Chine

« Inacceptable »

« chaque occasion est utilisée dans nos contacts bilatéraux avec les autorités chinoises pour les appeler à mettre fin aux détentions dans des camps au Xinjiang »

« avec la plus grande attention ».

« portant sur les camps d'internement, les détentions massives, les disparitions, le travail forcé, les stérilisations forcées, la destruction du patrimoine ouïghour et en particulier les lieux de cultes, la surveillance de la population et plus globalement de tout le système répressif mis en place dans cette région »

« vont contre les principes universels inscrits dans les conventions internationales relatives aux droits de l'Homme, et nous les condamnons avec la plus grande fermeté »

« Je tiens à vous assurer que nous resterons pleinement mobilisés sur la situation des Ouïghours »

« Il y a une volonté claire de la part de la Chine d’éliminer progressivement cette communauté ethnique qui, selon ses termes affaiblit l’identité et l’identification à la race nationale chinoise »

, c’est l’un des termes qu’Emmanuel Macron a employé pour qualifier la situation actuelle des Ouïghours.Dans un courrier daté du 6 septembre en réponse au député Aurélien Taché (ex-LREM) qui l’avait interpellé en juillet sur la situation de cette minorité musulmane avec une trentaine de parlementaires, le président de la République assure queet que les documents et témoignages portés à sa connaissance avait été étudiésDes preuves, rappelle-il dans sa réponse.Le chef de l’Etat a en outre, dénoncé ces pratiques qui, a signifié Emmanuel Macron, qui précise également que des initiatives avaient été prises par l’ONU pour contrer les actions du pouvoir chinois.Dans son courrier rendu public en juillet, l’ancien marcheur interpellait le président sur la situation de cette minorité du Xinjiang, persécutée depuis plusieurs années. Il formulait le vœu que la Chine soit traduite devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crime contre l’humanité., a-t-il souligné dans sa missive.Lire aussi :