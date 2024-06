Psycho Lydia : « Je refuse de renoncer à mon amour perdu » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 22 Juin 2024 à 08:00





Je vous sollicite car je rencontre une difficulté pour laquelle j'ai besoin de vos éclaircissements. Je vais vous relater de façon chronologique mon histoire. J'espère que les éléments que je vous exposerai seront suffisamment clairs.



Il y a 22 ans, j'entamais une relation avec un homme que je nommerai M. Cette relation avait comme objectif/intention le mariage. M. faisait partie de mon entourage communautaire et c'est lui qui a souhaité me connaître. Il me plaisait aussi. Au fur et à mesure des mois que nous nous côtoyons, je me suis pleinement attachée à lui et je l'aimais d'un amour sincère.



Une fois que nous étions sûrs de vouloir s'unir, construire une vie familiale, nous informons nos familles respectifs. Cependant, il rencontre une grande difficulté. Sa mère s'oppose catégoriquement à notre union.



Puis, un jour, à un retour d'un voyage à l'étranger, il m'annonce sa décision de mettre fin à notre relation/projet de mariage. Cette annonce de rupture fut brutale et extrêmement douloureuse pour moi. Pendant plusieurs mois, je pleurais, m'attristais sur mon sort. Fatiguée de mon état, je décide d'arrêter de souffrir et de passer à autre chose.



Un an après, je rencontre mon mari actuel. C'est un homme bon, je ne refuse pas sa demande en mariage. La première année de mariage fut un peu difficile émotionnellement. Il m'arrivait de penser encore à M. Néanmoins, ces pensées s'atténuaient et je m'attachais de plus en plus à mon époux. Nous avons deux enfants, une situation familiale plutôt stable, des vies professionnelles avec leurs lots de difficultés et de bonnes choses, et un engagement associatif chacun de notre côté qui nous apporte beaucoup d'épanouissement.



Mais voilà, ma difficulté. Dernièrement, M. a perdu son père. Cet évènement m'a attristée car j'ai pu rencontrer son père et sais que c'était un homme bien. Mon problème est que cet événement a fait remonter tous les sentiments, les peines, le chagrin que j'avais fini par refouler.



Je ressens exactement la même peine que celle ressentie lors de la rupture. Et je me rends compte que j'éprouve des sentiments amoureux à son encontre et surtout, que je refuse d'y renoncer.



Du coup, je pleure beaucoup lorsque je suis seule car il est hors de question d'exposer mon mari et mes enfants à cette problématique. Je prie beaucoup aussi afin que Dieu puisse me préserver et délivrer de cette situation. Je tiens à préciser que M. a de son côté une épouse et des enfants.



Je me sens mal. Parfois, l'émotion est envahissante et je ne sais pas quoi faire. Il m'arrive parfois de rêver de M. Un de mes rêves qui datent d'avant le décès est le suivant : « Je le vois et le rejoins dans une intention de reprendre une relation avec lui. Mais il refuse. Je repars et il m'interpelle en me disant "en octobre". Dans mon rêve, je comprends qu'il pourrait, mais en octobre 2024. »



Je vous remercie de votre aide, j'ai besoin de vos conseils. Que Dieu vous récompense. Amin.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste Merci pour l’exposé très clair de votre questionnement. J’aimerai me concentrer sur la réalité : M. a pris sa décision, il a construit une famille, et vous aussi. Donc vous plonger sans recul dans la nostalgie de ce qui ne peut arriver, cela ne peut que se retourner contre vous.



Il y a un deuil à faire, que vous n’avez pas encore fait, semble-t-il. Si vous vous attardiez dans ces regrets d’une occasion manquée, le risque est de rater le présent, de faire des dommages collatéraux pour ceux qui forment aujourd’hui votre famille. Il est important de rester ancrée dans la réalité.



Toutefois, cette envie de revenir vers le passé, de vous plaire dans un chagrin qui ne s’étanche pas, pourrait signifier autre chose : une ou des insatisfactions ? Ou une difficulté à vous réaliser comme femme ? Comme mère ? Comme épouse ? En allant voir au-delà de la nostalgie et en vous posant les questions de fond, cela pourrait sans doute vous aider à trouver satisfaction, à saisir votre vie pleinement et à porter votre attention à ceux qui vivent avec vous…





La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !