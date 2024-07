Sur le vif JO de Paris 2024 : casquette contre foulard, un compromis trouvé avec une athlète française Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 25 Juillet 2024 à 12:05









L'athlète a en effet indiqué qu’elle pourrait finalement participer à la cérémonie en y portant une casquette. « Nous avons finalement trouvé un accord afin que je puisse participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques » , a indiqué Sounkamba Sylla sur Instagram. « Je vous remercie du fond du coeur pour votre mobilisation et votre soutien depuis le début. »



« Il lui a été proposé de porter une casquette lors du défilé, ce qu’elle a accepté » , a déclaré, pour sa part, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Cet accord a été obtenu après des discussions entre Sounkamba Sylla, la Fédération française d’athlétisme (FFA), le ministère des Sports et Berluti qui lui a conçu une casquette.



L'interdiction du port du voile ne concerne que les Françaises et pas les athlètes des autres délégations, ce qui a notamment été dénoncé par Amnesty International qui parle dans un récent rapport de



Seule Sounkamba Sylla semble être concernée dans la délégation tricolore. « On veut être solides sur le respect de ces principes (de laïcité) mais en même temps on veut être dans une attitude bienveillante, la plus constructive possible, et être inventifs sur les solutions pour que tout le monde se sente bien » , a indiqué, mercredi 24 juillet, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.



Ce n’est pas la première fois que la question se pose pour la jeune athlète. Elle avait couru avec un foulard aux Mondiaux d’athlétisme de Budapest en 2023, mais qui avait dû y renoncer en juin lors des Championnats d’Europe d’athlétisme à Rome.



Lire aussi :

Interdiction du voile aux JO Paris 2024 : Amnesty dénonce « l’hypocrisie discriminatoire » de la France La relayeuse française du 4x400 m , Sounkamba Sylla, avait dénoncé, lundi 22 juillet, avoir été privée de participer à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 vendredi 26 juillet, en raison de son foulard. Deux jours avant cet événement, la sportive de 26 ans a finalement annoncé avoir trouvé un accord en portant une casquette.L'athlète a en effet indiqué qu’elle pourrait finalement participer à la cérémonie en y portant une casquette., a indiqué Sounkamba Sylla sur Instagram., a déclaré, pour sa part, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Cet accord a été obtenu après des discussions entre Sounkamba Sylla, la Fédération française d’athlétisme (FFA), le ministère des Sports et Berluti qui lui a conçu une casquette.L'interdiction du port du voile ne concerne que les Françaises et pas les athlètes des autres délégations, ce qui a notamment été dénoncé par Amnesty International qui parle dans un récent rapport de « l’hypocrisie discriminatoire » de la France Seule Sounkamba Sylla semble être concernée dans la délégation tricolore., a indiqué, mercredi 24 juillet, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.Ce n’est pas la première fois que la question se pose pour la jeune athlète. Elle avait couru avec un foulard aux Mondiaux d’athlétisme de Budapest en 2023, mais qui avait dû y renoncer en juin lors des Championnats d’Europe d’athlétisme à Rome.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !