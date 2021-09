Face à la répression des Ouïghours, boycotter – désinvestir – sanctionner la Chine aussi !

L’histoire du boycott utilisé à des fins politiques est longue. (1) Un exemple, de loin le plus marquant, est celui des militants contre l’apartheid sud-africain appelant à boycotter, entre autres, les produits fabriqués par les entreprises d’Afrique du Sud et à sanctionner l’Etat. Ce pays, rappelons-le, a érigé, dans la seconde moitié du XXe siècle, un régime institutionnalisant la ségrégation raciale. Les populations noires, condamnées à vivre dans des sortes de réserves, les « bantoustans », en furent les victimes. On pense à l’illustre Nelson Mandela, devenu un symbole vivant et planétaire de la lutte contre le racisme d’État dans ce qu’il a de plus exalté et radical.La lutte contre l’apartheid sud-africain, aboli en 1991, inspirera plus tard la campagne BDS, un mouvement citoyen et non-violent fondé en 2005 par des organisations palestiniennes visant au boycott économique, culturel, sportif ou encore académique d’Israël et à l’application de sanctions visant ce pays dans la mesure où l’impunité tend à encourager une politique d’occupation et d’annexion, dénoncée dernièrement par l’ONG israélienne B’Tselem. Hélas.Que dire alors de la situation de la minorité ouïghoure en Chine ! N’est-il pas fondé d’agir ainsi en appelant à la mise en place d’une campagne de type BDS ? La réponse, sans conteste, est oui. On ne peut se taire sur le traitement des Ouïghours musulmans par les autorités chinoises ; un traitement cruel consistant à interner les membres de cette minorité musulmane dans des camps à des fins de « rééducation ».