Une marche unitaire « contre le génocide ouïghour » organisée à Paris

« Brisons le silence complice de la communauté internationale et exigeons ensemble la reconnaissance et la condamnation des crimes commis à l’égard des Ouïghour·e·s et autres minorités turciques par le régime chinois »

« des décennies de politiques coloniales et racistes, le régime chinois a entamé une véritable politique génocidaire au Turkestan oriental (c'est-à-dire la région ouïghoure) depuis au moins 2016. Camps de concentration, travail forcé au profit de multinationales, stérilisations massives et forcées, viols et agressions sexuelles systématisées, séparation des enfants de leur famille,

surveillance et contrôle de masse, environnement régional détruit et exploité pour les intérêts de la Chine, diaspora persécutée : voilà les violences infligées au peuple ouïghour par les autorités chinoises.

Les faits sont désormais connus et il nous faut agir maintenant. »



« Plus aucun produit issu du travail forcé ne doit être commercialisé en France et en Europe : il faut mettre fin à l’impunité des multinationales qui profitent du travail forcé des Ouïghour·e·s »

, signifie-t-on dans l'appel à manifester.