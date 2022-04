De l’élection présidentielle à la guerre en Ukraine, un Ramadan 2022 au goût particulier

« Comme dans toute crise, ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus durement touchés, et dans notre monde globalisé, l’impact de ce conflit se répercutera sur tous les continents »,

« mettre fin au conflit maintenant est la seule solution »

L'actualité ukrainienne, qui occupe les devants de la scène médiatique depuis fin février, va aussi être au menu des iftars, moins pour des raisons humanitaires auxquelles il nous faut pourtant être sensibles que pour ses conséquences directes sur la vie quotidienne des Français. Le conflit russo-ukrainien a en effet de lourdes répercussions sur le pouvoir d'achat des populations avec la hausse des tarifs de l'énergie, des carburants et des denrées alimentaires.Un sujet auquel sont évidemment sensibles les ménages musulmans à l’heure du Ramadan, rythmé par une certaine frénésie des achats qui mène souvent à une surconsommation alors même que la pratique du jeûne appelle à la sobriété et au partage. La flambée des prix, qui perturbe les préparatifs du Ramadan, devrait amener des familles à revoir leurs habitudes pour des raisons infiniment terre à terre, avant tout économiques. Mais la situation devrait tout aussi être l'occasion de renouer avec l'esprit spirituel et philosophique du Ramadan, ne serait-ce qu'en solidarité avec les populations précaires et en proie aux guerres.Si l'inflation bouscule les ménages en France, le phénomène entraîne des conséquences bien plus lourdes dans les pays moins développés où les craintes d'une crise alimentaire à grande échelle est forte. La dramatique envolée des prix liée aux pénuries est une source d'instabilité auquel les gouvernements sont confrontés. L'histoire nous montre les dégâts des colères de la faim générées par l’insécurité alimentaire, en particulier en Afrique.relève Gilbert Houngbo, président du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour qui. Le mois de jeûne sera l'occasion pour des millions de musulmans d'élever des prières pour la paix et la sécurité.Lire aussi :