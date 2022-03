Le mois du Ramadan est une période propice pour effectuer le petit pèlerinage. Les musulmans, habituellement très nombreux à faire le voyage vers La Mecque au cours du mois du jeûne, vont pouvoir faire une omra dans des conditions quasi normales. L’Arabie Saoudite a en effet annoncé début mars la levée de la plupart des restrictions qui avaient été mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19.Les candidats au pèlerinage, tout particulièrement ceux qui viennent de l’étranger, ne sont plus tenus de renseigner leur état vaccinal pour obtenir un visa omra. Et pour cause : les pèlerins non-vaccinés, à l’instar de tous les voyageurs se rendant dans le royaume pour des raisons autres que religieuses , sont désormais autorisés à entrer sur le territoire saoudien, selon le ministère de la Santé, qui justifie la levée des restrictions par un taux de contamination inférieur à 5 % et un taux de couverture vaccinale qui atteint les 99 % pour les plus de 12 ans dans le pays.Les conditions d’entrée ont bel et bien été assouplies. Les voyageurs ne sont plus soumis également à la présentation de tests PCR et antigéniques négatifs à leur arrivée dans le pays, de même qu’à des mesures de quarantaine. Les règles de distanciation physique entre les fidèles ont également été levées dans toutes les mosquées tandis que l’état de santé des pèlerins ne sera plus vérifié à l’entrée des Lieux saints. Seul le port du masque reste obligatoire.