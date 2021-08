Le hajj terminé, l’Arabie Saoudite rouvre la omra aux pèlerins étrangers. Aux Français aussi ?

Quelque 500 entreprises et établissements sont désormais prêtes à accueillir des pèlerins étrangers pour accomplir la omra, a fait savoir auprès d’Al-Arabiya Hani Ali Al-Amiri, membre de la Commission saoudienne du Hajj et de la Omra. Les candidats au pèlerinage pourront réserver leurs vols, leurs hébergements, les moyens de transport et bien d’autres services via une trentaine de plateformes en ligne agréés par le ministère du Hajj et de la Omra. La jauge d'accueil dans les sites sacrés de La Mecque a été fixée à 20 000 personnes par jour.



Comme pour le grand pèlerinage, les aspirants pèlerins devront disposer d’un schéma vaccinal complet avec des vaccins approuvés par les autorités saoudiennes (Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Johnson & Johnson). Aussi, seules les personnes en provenance de pays classés « verts » pour les Saoudiens, et c'est le cas de la France, pourront obtenir leur visa. Celles qui candidatent pour la omra depuis des pays comme le Brésil, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie, l'Inde, l'Iran, le Liban, la Syrie, la Turquie ou encore le Vietnam, pays classés « rouges », devront encore attendre.