Hajj 2021 : face au Covid-19, une escorte sanitaire sur les pas des pèlerins

« Des mesures ont également été prises concernant les portes par lesquelles entreront et sortiront les pèlerins qui accèderont à la Grande Mosquée »

« Toute personne surprise en train de tenter d'entrer dans la Grande Mosquée et ses environs ainsi que dans les lieux saints de Mina, Muzdalifa et Arafat du 5 au 23 juillet, pour accomplir les rituels du hajj sans permis se verra infliger une amende de 10 000 riyals saoudiens »

Les autorités saoudiennes, dans un souci d'assurer un hajj dans les meilleures conditions à l'heure de la pandémie de la Covid-19, ont annoncé qu’une escorte sanitaire accompagnera les pèlerins par groupe de 20.Les personnes missionnées pour accompagner les groupes seront chargées, entre autres, d’assurer le respect des mesures sanitaires par les pèlerins lors de chacun de leurs déplacements et d'apporter des conseils afin d’aider au bon déroulement de ce deuxième pèlerinage sous cloche, , a indiqué le porte-parole du ministère du Hajj et de la Omra, Hesham Saeed.de La Mecque, a-t-il précisé auprès de la chaîne télévisée Al Ekhbariya, indiquant par ailleurs que 25 pistes seraient réservées à la circulation rituelle autour de la Kaaba.Les autorités ont décidé de restreindre l’accès à la ville du 5 au 23 juillet., soit 2 250 euros, a précisé une source proche du gouvernement.Le royaume saoudien a limité le quota de participants au grand pèlerinage à 60 000 personnes, qui devront être âgées entre 18 et 65 ans, être totalement vaccinées et ne pas souffrir de maladies chroniques. L'Arabie Saoudite cumule à ce jour 7 933 décès provoqués par la Covid-19.Lire aussi :