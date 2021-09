Hajj 2021 : le vaccin contre la Covid-19, une obligation pour les pèlerins

« un prérequis à la participation au hajj »

Okaz

Les musulmans souhaitant se rendre à La Mecque pour le hajj, le grand pèlerinage annuel à La Mecque, seront soumis à l'obligation de se faire vacciner contre la Covid-19, selon une circulaire interne signée du ministre de la Santé Tawfiq Al-Rabiah.La vaccination sera, rapporte mardi 2 mars du ministre le quotidien saoudien, repris par la presse arabe dont The National. Les pèlerins devront, en conséquence, apporter la preuve de leur vaccination pour obtenir leur visa.Les autres conditions à la participation au hajj 2021, qui devrait débuter cette année le 17 juillet, ne sont pas encore connues – il n'est pas certain, par exemple, à ce stade que le grand pèlerinage soit ouvert à l'ensemble des musulmans venant de l'étranger – mais le nombre de pèlerins devrait être considérablement revu à la baisse par rapport à une saison normale, afin de lutter contre la propagation du virus. Seules quelque 10 000 personnes avaient pu accomplir le grand pèlerinage en 2020. A ce jour, le Covid-19 a provoqué la mort de 6 505 personnes sur le sol saoudien selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé. Le royaume a lancé une vaste campagne de vaccination depuis décembre 2020.