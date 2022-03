Arabie Saoudite : les mosquées interdites de diffuser les prières pendant Ramadan à deux exceptions près

« dans les médias de toute nature »

Le ministère saoudien des Affaires islamiques saoudien a annoncé, mercredi 23 mars, l'interdiction aux mosquées de filmer et de diffuserles prières pendant le mois de Ramadan qui débutera en avril.Le ministère a également signifié aux lieux de culte musulmans du royaume d'autres obligations à observer durant le mois de jeûne. Il a notamment demandé à ceux qui souhaitent organiser des repas de rupture du jeûne d'envoyer une demande préalable au ministère des Affaires islamiques et a interdit la collecte de dons pour l'organisation de ces événements dans plusieurs régions. Il a aussi incité les fidèles à éviter d'amener des enfants à la mosquée pour ne pas gêner les prières.L'annonce de l'interdiction de retransmettre les prières a suscité l'incompréhension parmi les croyants, très nombreux en Arabie Saoudite et dans le monde à suivre les directs diffusés sans interruption depuis les mosquées sacrées de La Mecque et Médine, rappelle Middle East Eye. Il a donc été confirmé que la décision ne concernera pas ces deux Lieux saints de l'islam.