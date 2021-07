Ramadan 2021 : faire la omra et prier à La Mecque, possible mais à quelles conditions ?

A l'approche du début du mois de Ramadan , l’Arabie Saoudite lève le voile sur les conditions d’accès à La Mecque, tant pour les croyants qui souhaitent faire la omra que pour ceux qui souhaitent faire leurs prières à la Grande Mosquée.Parce que la crise sanitaire est loin d’être finie, les autorités ont indiqué la marche à suivre pour assurer au mieux la sécurité des pèlerins et de la population. Outre l'obligation du port du masque et le nécessaire respect des règles de distanciation physique, le ministère du Hajj et de la Omra, suivant les directives du ministère de la Santé, a donné des précisions sur le profil des pèlerins autorisés à demander un permis pour le petit pèlerinage, à savoir les citoyens saoudiens et les expatriés âgés entre 18 et 69 ans.A ce stade, la vaccination n'est pas une condition d'accès à La Mecque pour les pèlerins. Ils devront tout de même prouver avant qu'ils n'ont pas été testés positifs au nouveau coronavirus.* Les personnes de plus de 70 ans ne pourront pas faire la omra, même si elles ont été vaccinées.La omra sera finalement uniquement accessible aux personnes vaccinées contre la Covid-19 pendant le mois du Ramadan.