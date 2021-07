Ramadan 2021 : la omra uniquement accessible aux personnes vaccinées contre la Covid-19

« seules les personnes immunisées »

La nouvelle vient de tomber : pendant le mois du Ramadan , seules les personnes vaccinées contre la Covid-19 seront autorisées à effectuer le petit pèlerinage et les prières dans la Grande Mosquée de La Mecque.Le ministère du Hajj et de la Omra a annoncé dans un communiqué lundi 4 avril quepourront se rendre en terre sainte pour effectuer le pèlerinage. Une mesure par ailleurs déjà imposée à ceux qui souhaiteraient accomplir le Hajj cette année Cette mesure s’applique aux personnes ayant reçu les deux doses de vaccins nécessaires et à celles ayant reçu une seule dose depuis au moins 14 jours.Quelques jours plus tôt, l'obligation vaccinale ne faisaient pas encore partie des conditions émises les autorités saoudiennes pour faire la omra. A ce jour, plus de 6 700 morts du Covid-19 ont été recensés dans le royaume.Lire aussi :