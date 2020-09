Arabie Saoudite : vers une reprise progressive de la omra en trois phases

Après plusieurs mois de suspension, l'Arabie Saoudite a annoncé, mardi 23 septembre, la reprise progressive du petit pèlerinage (omra) ainsi que l’ouverture aux visites des deux mosquées saintes de La Mecque et de Médine à partir du 4 octobre 2020. Cette réouverture concernera dans un premier temps les Saoudiens et les expatriés résidant dans le pays, a rapporté l'Agence de presse saoudienne, citant une source du ministère de l'Intérieur. Les ressortissants des pays étrangers devront, de leur côté, patienter jusqu’au 1er novembre.A ce stade, le nombre de fidèles autorisées à entrer sur les lieux restera limité afin de respecter au mieux les impératifs sanitaires imposés par les autorités en temps de pandémie. Cet assouplissement se fera en trois phases et en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans les semaines et mois à venir, précise-on dans Saudi Gazette Dans un premiers temps, seul les citoyens et les expatriés résidant en Arabie Saoudite seront autorisés à effectuer le petit pèlerinage et à se rendre sur les Lieux saints dans la limite de 30 % de leur capacité d'accueil, soit 6 000 personnes par jour.A partir du 18 octobre, la jauge d'accueil des pèlerins se rendant dans les deux mosquées, Masjid al-Haram et Masjid Nabawi, passera de 30 à 75 % de leur capacité totale. Près de 15 000 pèlerins et 40 000 fidèles par jour auront, en outre, la possibilité de se rendre sur l'esplanade de la Kaaba et sur la tombe du Prophète située dans la mosquée de Médine.