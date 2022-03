1 - Ecouter, lire, réciter et méditer le Coran2 - Accomplir les prières quotidiennes à la mosquée, surtout celles de Sobh et d’al-‘Icha3 - Participer à la prière de Tarawih chaque soir4 - Veiller la Nuit du Destin (Laylat Al-Qadr)5 - Chercher à mieux connaître l’islam par la lecture d’ouvrages, l’écoute ou le visionnage d’émissions6 - Ne pas manger de manière excessive lors de la rupture du jeûne et ne pas gaspiller de nourriture, d’argent ou même de temps pour ses désirs personnels7 - Etre généreux en donnant l’aumône et en offrant le repas à un jeûneur8 - Etre bienveillant en rendant visite à sa famille, à ses amis, à ses voisins, aux personnes malades et en renouant avec des proches perdus de vue9 - S’abstenir d’élever la voix, de prononcer des mots déplacés, des mensonges et des médisances10 - Dominer ses sens et surmonter avec patience les difficultés