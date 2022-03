« brutale »

« le contact étroit entre les personnes (qui) facilite la transmission de la Covid-19, le virus se propageant par les gouttelettes respiratoires et par contact avec des surfaces contaminées »

A quelques jours du début du mois de Ramadan, l'Organisation mondiale de la Santé s’inquiète du rebond épidémique de la Covid-19, allant jusqu'à critiquer plusieurs pays pour la levéedes restrictions sanitaires. La fréquentation plus importante des mosquées et les rassemblements familiaux pour rompre le jeûne ensemble après le coucher du soleil pourraient faciliter la propagation du virus.Car c’est bien, comme l’expliquait l’OMS à l’occasion du Ramadan 2020 . Or, si la façon dont le virus se propage entre les Hommes n’a pas changé en 2022, les mesures réglementaires sont désormais complètement différentes dans de nombreux pays, les autorités invoquant notamment un taux élevé de vaccination comme c'est le cas pour l'Arabie Saoudite. Plus de confinement ni de mesures de distanciation physique pour limiter les chaînes de contamination. Les rassemblements sociaux et religieux peuvent se dérouler « comme avant ». Vraiment ?Mais qu’en pensent les savants musulmans ? Le 15 mars dernier, un panel de discussions réunissant des théologiens et des ministres de la Santé a été organisé sous l’égide de l'OMS, de l’UNICEF et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR). Cette visioconférence s’est tenue entre membres de l’Islamic Advisory Group (IAG) pour éclairer les croyants et leurs leaders spirituels sur les comportements adaptés en temps de pandémie.