« Les autorités sanitaires nationales doivent être considérées comme la principale source d’informations et de conseils sur la distanciation physique et les autres mesures visant à enrayer le Covid-19 dans le contexte du Ramadan », signifie l’OMS, qui précise que « les responsables religieux doivent être associés aux décisions en amont, afin qu’ils relaient activement toute décision susceptible d’affecter les événements liés au Ramadan ».



L’OMS reconnaît le rôle d’appui essentiel des leaders religieux pour mieux faire accepter les mesures de restriction et d’interdiction auprès des fidèles. Pour cela, « il faut donner des instructions claires et insister sur l’importance du respect des politiques nationales. »



L’institution spécialisée, inquiète de l’augmentation des violences domestiques « là où des restrictions de déplacements sont en vigueur » , en particulier à l’encontre des femmes, des enfants et des personnes marginalisées. Sur ce point, les chefs religieux ont aussi un rôle important à jouer, en prenant « résolument position contre ces violences, apporter un soutien et encourager les victimes à demander de l’aide ».