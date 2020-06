Un soin particulier doit être porté par les lieux de culte à la gestion des flux de fidèles. Alors, « prévoyez-vous un service d'ordre pour gérer le flux de fidèles ? » A cette question, 41,6 % des responsables répondent « oui » mais uniquement pour la prière du vendredi, le moment de la semaine qui voit la mosquée pleine. 35,2 % vont plus loin en déclarant l’instauration d’un service d’ordre quotidien. Les autres répondants oscillent entre le « non » (12,2 %) et un « peut-être » (11 %).



Ils sont 59 % à déclarer pouvoir désinfecter régulièrement la salle de prière. Sur cette proportion, 38 % indiquent pouvoir le faire tous les jours et 33,5 %, plusieurs fois par semaine, soit au total 72,5 %. Ceux qui déclarent ne pas pouvoir le faire (13 %) ou le faire qu’une fois par semaine (15 %) sont nombreux à mettre le doigt sur le coût que représenterait une désinfection de leurs salles de prières.



Au-delà de la reprise des prières, « prévoyez-vous d’ouvrir vos locaux pour d’autres usages (enseignement, conférences, activités culturelles, visites extérieures…) ? » Les responsables de mosquées répondent « non » à 68 %. Ceux qui ne se prononcent pas sont plus nombreux (17,9 %) que ceux qui répondent « oui » (14,1 %).