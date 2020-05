Afin de toucher du doigt la réalité dans laquelle les mosquées de France sont plongées lors des deux mois de confinement des cultes, Saphirnews a lancé depuis samedi 23 mai auprès des responsables des lieux de culte musulmans une consultation (toujours en cours) afin de recueillir leurs positions. En vue d'obtenir des résultats significatifs à partir d'un échantillon représentatif de mosquées, l'équipe s'est assurée de la participation d'une diversité de lieux de culte à travers trois critères : l’affiliation ou non à une fédération, la répartition géographique, la taille de la salle de prière.



Ainsi, sur les 100 premières mosquées qui ont répondu à notre consultation, une majorité d’entre elles ont déclaré être indépendantes de toute fédération musulmane (54 % contre 42 %). Seules 4 % ont souhaité ne pas se prononcer sur cette question.



Quant à la répartition géographique, toutes les régions de France sont représentées, y compris les Outre-mer (La Réunion et la Guyane), avec une surreprésentation des mosquées à noter dans les régions Ile-de-France et Auvergne Rhône-Alpes.



Enfin, s’agissant de leur taille, la variété est bel et bien au rendez-vous. Ainsi, les grandes mosquées côtoient les très petites. La plus petite mosquée sondée peut accueillir 20 fidèles en temps normal quand la plus grande peut en accueillir jusqu’à 5 000. En tenant compte de leur capacité d’accueil maximum de fidèles, elles représentent quelque 95 000 fidèles.