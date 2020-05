La cÃ©lÃ©bration de lâ€™AÃ¯d el-Fitr 2020 Ã  lâ€™Ã©preuve de la crise du Covid-19 dans le monde musulman

Direction l’Asie du Sud-Est. La Malaisie a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 9 juin, bien au-delà de l’Aïd al-Fitr. Dans le cadre de l’ordre de contrôle des mouvements (MCO) instauré depuis mi-mars, les autorités ont fermé les mosquées au public. Aucun rassemblement de masse n’est autorisé jusqu’à présent. Néanmoins, depuis le 15 mai, l’autorisation a été donnée aux lieux de culte des régions décrétées zones vertes de rouvrir leurs portes pour les prières du vendredi, du tarawih et de l'Aïd, sous réserve d’un nombre extrêmement limité de fidèles (jusqu’à 30 personnes) et du respect de la distanciation physique.En Indonésie, la situation est toute autre. Malgré les mises en garde du gouvernement central sur le danger sanitaire que génèrent les rassemblements de masse, de nombreuses mosquées ont gardé leurs portes ouvertes aux fidèles pendant le Ramadan et elles le resteront a fortiori pour l’Aïd al-Fitr.C’est le cas dans la province très conservatrice d’Aceh où le gouvernement local n'a pas suivi les recommandations émises par les autorités de Jakarta de même que par le Conseil indonésien des oulémas. Le principal organe clérical musulman du pays a émis une fatwa incitant les musulmans à faire les prières de tarawih et de l’Aïd à domicile. Mais à Aceh, les mosquées, pour un grand nombre d’entre elles, n’ont jamais fermé leurs portes, faisant craindre le pire aux yeux d’experts.Le Pakistan, même en décrétant des mesures de confinement qui ont été assouplies depuis le 7 mai, a fait le choix de laisser les mosquées ouvertes pendant le mois du Ramadan et l’Aïd al-Fitr... En revanche, l’Inde a prolongé le confinement total jusqu’au 31 mai. Dans ce pays où la crise du coronavirus alimente la haine contre les musulmans, , les organisations musulmanes ont appelé les fidèles à respecter les règles édictées par les autorités et à continuer ainsi à prier chez eux, notamment lors de l’Aïd al-Fitr.