Coronavirus : les priÃ¨res dans les Lieux saints de La Mecque et MÃ©dine suspendues

Avec la multiplication des contaminations au coronavirus en Arabie Saoudite (plus de 270 en date du vendredi 20 mars), les autorités saoudiennes ont décidé de fermer l'ensemble des mosquées du pays depuis mardi 17 mars , à l'exception des Grandes Mosquées de La Mecque et de Médine.L'accès aux deux Lieux saints de l'islam, qui n'étaient plus accessibles depuis quelques semaines aux pèlerins, étaient néanmoins restreints.La veille de la grande prière du vendredi, les autorités locales ont annoncé, dans la soirée du jeudi 19 mars, que l'accès à ces lieux saints est désormais interdit aux fidèles souhaitant accomplir les prières quotidiennes et de la prière hebdomadaire, et ce jusqu'à nouvel ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs des deux mosquées, afin de limiter la propagation du Covid-19.L'Arabie saoudite a appelé, mercredi 18 mars, à l'organisation prochaine d'un sommet virtuel du G20, qui regroupe les 20 principales puissances économiques mondiales,