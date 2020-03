Coronavirus : sauf exception Ã  La Mecque et MÃ©dine, les mosquÃ©es dâ€™Arabie Saoudite fermÃ©es

« Priez chez vous. »

Ce mot d'ordre est désormais de plus en plus relayé dans les pays à forte majorité musulmane face à l'épidémie de coronavirus. Dernièrement, les autorités algériennes ont pris la décision de fermer toutes les mosquées. L'Arabie Saoudite a pris la décision, mardi 17 mars, de fermer toutes les mosquées et de suspendre les prières du vendredi jusqu'à nouvel ordre.L'exception est faite pour la Grande Mosquée de La Mecque et de la Mosquée du Prophète à Médine. Toutefois, leur accès a été limité. Ces lieux saints de l'islam, qui avaient été temporairement fermés au début du mois de mars, sont interdits au public une heure après la prière du soir jusqu'à la première prière du matin. Par ailleurs, aucun pèlerin n'est autorisé à accomplir le pèlerinage. Les fidèles ne peuvent pas non plus s'approcher de la Kaaba ou encore de la chambre sacrée renfermant le tombeau du Prophète à Médine.Les lieux de culte, qui maintiennent les appels à la prière, peuvent être ouvertes pour les cérémonies funéraires mais leur accès devra être limité à un nombre très restreint de personnes, a précisé le ministère des Affaires islamiques.L'Arabie Saoudite recense, en date du mercredi 18 mars, 171 personnes contaminées au Covid-19.