Â« Priez chez vous Â» : contre le coronavirus, l'appel du CFCM aux mosquÃ©es et aux musulmans de France

Religions « Priez chez vous » : contre le coronavirus, l'appel du CFCM aux mosquées et aux musulmans de France Rédigé par Conseil français du culte musulman (CFCM) | Dimanche 15 Mars 2020 à 17:30

Après l'annonce du Premier ministre d'arrêtés portant interdiction aux rassemblements de plus de 100 personnes et fermeture des commerces non essentiels, le Conseil français du culte musulman (CFCM), par la voix de son président Mohammed Moussaoui, a appelé de nouveau les mosquées de France à fermer leurs portes ainsi que les fidèles à prier chez eux afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus (Covid-19). Voici sa position exposée.



« la fermeture à compter de ce (samedi 13 mars) minuit de tous les lieux recevant du public non-indispensables à la vie du pays » tels que restaurants, cafés, cinémas, discothèques et commerces non essentiels.



L’évocation du Premier ministre des lieux de cultes qui selon son expression « resteront ouverts mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés » , appelle des précisions



En effet, les cinq prières journalières sont considérées à la fois comme rassemblements et cérémonies. Dès lors, l’ouverture d’une mosquée au public sans y organiser les cinq prières journalières en groupe ne peut être que source de confusion et de difficultés.



Aussi, le CFCM appelle à la fermeture de toutes les mosquées de France à compter de demain dimanche 15 mars 2020, à l’issue de la prière de l’Aube et jusqu’à nouvel ordre.



Par ailleurs, il convient de rappeler que Abdollah Ibn‘Abbas, illustre compagnon du prophète a dit à son Muezzin qui s’apprêtait à faire l’appel à la prière un jour de pluie abondante : « Après que tu auras dit "J’atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu et que Muhammad est messager de Dieu", ne dis pas "Venez prier" et dit à la place "Priez chez vous".



Voyant certains autour de lui surpris par cette décision, il leur dit "Vous vous étonnez de cela alors que le Prophète (PBSL) l’a fait et nous a dit : "Certes, la prière du vendredi est importante, mais je n’ai pas voulu vous faire sortir en ce jour de pluie et de boue." » (Hadith rapporté par l’imam Al Boukhari et l’imam Muslim).



Il va sans le dire que les conséquences de l’épidémie que nous traversons (la plus grave qu’ait connue la France depuis un siècle) sont beaucoup plus graves que celles du froid et de la pluie, donc imposent des précautions au moins même niveau voire plus fortes.



Fermer les mosquées et demander aux fidèles de prier chez eux en cette période d’épidémie relève aussi de l’application et le respect de ces enseignements et conseils prophétiques.



Se protéger et protéger les autres est un devoir religieux, humain, médical et citoyen. Merci de respecter ces gestes simples :



- Se laver les mains très régulièrement



- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



- Saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser



- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter



- Si vous ressentez des symptômes et avez un doute sur leur nature, composez le 0800 130 000 qui est un numéro vert 24h/24h et 7j/7 pour conseils.



L’appel au 15 doit être réservé aux demandes de secours (en cas de signes de détresse médicale).



NDLR : De très nombreuses mosquées, à commencer par les plus grandes, ont annoncé depuis vendredi 13 mars la fermeture totale de leurs édifices.



