Inde : comment la crise du coronavirus alimente la haine contre les musulmans

« Ce qui aggrave la situation (pour les musulmans), c'est qu'il y a un élément de vérité derrière les affirmations du gouvernement »

New York Times

« la tonalité générale suggère que ce sont les musulmans qui ont inventé le virus pour le propager délibérément dans une forme de djihad »

« un regard cru sur la tragédie qui frappe l’Inde à l’heure du coronavirus »

Un rassemblement religieux organisé par Tablighi Jamaat à New Delhi sur plusieurs jours en mars a émergé comme l’un des principaux foyers de contamination au Covid-19 dans le pays, ce que les autorités locales et des responsables du parti au pouvoir, le BJP, n’ont pas manqué de s'en servir pour asseoir leurs discours islamophobes., souligne. Après l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, décrétée par les autorités de New Delhi le 16 mars, les responsables du mouvement rigoriste musulman, avaient, en effet, choisi de maintenir leurs réunions, en faisant valoir auprès de leurs fidèles qu’Allah les préserverait du virus.Cette attitude, qui a conduit un millier de personnes à rester pendant plusieurs jours dans le centre de Tablighi Jamaat, a été fermement condamné par plusieurs organisations et personnalités musulmanes en Inde. Le leader de Tablighi Jamaat fait l'objet de poursuites judiciaires depuis fin mars, mais le mal est fait et c'est l'ensemble des musulmans, déjà très malmenés en Inde, qui pâtit des conséquences.Depuis,, témoigne l’écrivaine indienne Arundhati Roy dans une tribune au Monde où elle livre