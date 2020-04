Coronavirus en Inde : lâ€™OCI dÃ©nonce la stigmatisation des musulmans

« dans les cercles politiques »

« sur les médias traditionnels et sociaux »

« sa profonde inquiétude »

« son rejet du ciblage des musulmans en tout lieu ».

« elle nécessite de plus grands efforts, de renforcer les mécanismes de coopération et de solidarité internationale et de consolider l’entraide entre les diverses composantes de la population à l’intérieur de chaque Etat ».

L’Organisation de la coopération islamique a dénoncé, dimanche 19 avril, la stigmatisation dont les musulmans en Inde sont victimes. Avec la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans le pays, la haine à l’égard de cette minorité religieuse a redoublé d’intensité ces dernières semaines. Face à la montée de discours de haine aussi bienque, l’organisation panislamique a expriméet exprimeParce que la situation sanitaire est grave,Lire aussi :