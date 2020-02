L'Inde sous tension, New Delhi en proie à de graves violences visant les musulmans

« (ses) sœurs et frères de Delhi à maintenir en tout temps la paix et la fraternité. Il est important que le calme et la normalité soient rétablis au plus vite »

« la violence récente et alarmante visant les musulmans d’Inde, qui a entraîné la mort et des blessures de personnes innocentes ainsi que l'incendie et le vandalisme de mosquées et de propriétés appartenant à des musulmans »

« la sécurité de tous les citoyens musulmans d'Inde »

« Les rapports établissent que la police de New Delhi n’est pas intervenue contre les violentes attaques visant les musulmans et que le gouvernement manque à son devoir de protéger ses citoyens »

« en violation flagrante des normes internationales des droits de l’homme »

« une mesure rapide pour assurer la sécurité de tous les citoyens »

Ces violences sont les plus graves jamais survenues ces dernières décennies à New Delhi. Narendra Modi a appelé, mercredi 26 février via Twitter,. Un appel au calme qui a bien du mal à se frayer un chemin tant les tensions, que son gouvernement et son parti, le BJP, ont eux-mêmes alimenté, sont fortes.Tandis que l'Eglise d'Inde a apporté son soutien aux communautés musulmanes touchées, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné. Elle a appelé le gouvernement indien à assurerTandis que le silence de Donald Trump est assourdissant, la Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde (USCIRF) ne s'est pas privée de dénoncer les violences à New Delhi., déplore l’USCIRF, dénonçant la marginalisation accrue des musulmans en Inde,. La Commission a appelé les autorités indiennes à prendreLire aussi :Et aussi :