Plusieurs Etats de lâ€™Inde refusent lâ€™application de la loi discriminatoire sur la citoyennetÃ©

« Il est du devoir d'un gouvernement élu de sauvegarder les précieuses valeurs inscrites dans la Constitution et de ne pas les réduire à néant. Comment pouvez-vous exclure une grande partie de la population indienne de la protection dont ils bénéficient dès lors que nous avons déclaré que l'Inde était une République souveraine, socialiste, laïque et démocratique, assurant à ses citoyens justice, égalité et liberté ? »,

C'est dans ce contexte que plusieurs Etats ont annoncé leur refus d'appliquer la loi discriminatoire sur la citoyenneté, dite CAA /CAB pour Citizenship Amendment Act/Citizenship Amendment Bill : le Bengale-Occidental et le Punjab, des provinces respectivement frontalières avec le Bengladesh et le Pakistan, ainsi que le Kerala.Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan a ainsi déclaré, mardi 17 décembre, qu'il refuse de mettre en oeuvre une loi qu'il jugeet qui mène à uneAvant lui, la ministre en chef du Bengale-Occidental, Mamata Banerjee a fait savoir que la loi tant décriée ne sera pas instaurée dans son Etat, n'hésitant pas à mener des manifestations de masse, à Kolkata pour la dernière en date mardi 17 décembre., a affirmé la fondatrice du parti politique All India Trinamool Congress qu'elle dirige. Elle a assuré de la même manière que le Registre national du citoyen (NRC) comme instauré dans l'Etat d'Assam et qui exclut des millions de musulmans de la citoyenneté, ne sera pas instauré dans le Bengale-Occidental.a soutenu, pour sa part, Amarinder Singh, le ministre en chef du Punjab.La Cour suprême indienne a été appelée à se pencher sur la loi controversée que le pouvoir central, mené par les ultranationalistes hindous du BJP, est bien décidé à mettre en oeuvre.