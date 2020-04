Hajj/Coronavirus : les musulmans appelÃ©s Ã  suspendre les prÃ©paratifs pour le grand pÃ¨lerinage

Cet appel est lancé après les décisions des autorités saoudiennes de suspendre le petit pèlerinage (omra) , puis de fermer l’ensemble des mosquées du pays et des lieux saints de La Mecque et de Médine à leurs fidèles afin de freiner la propagation du coronavirus.Une annulation totale de l'édition 2020 du Hajj,si elle est décrétée, serait une première dans l'histoire. Le royaume, qui a également fermé ses frontières à de nombreux pays dont la France, a recensé, en date du mardi 31 mars, 1 563 cas de contamination au Covid-19 et dix morts.Lire aussi :Hajj/Coronavirus : « Il faut être optimiste », martèle le chef de la Ligue islamique mondialehttps://www.saphirnews.com/Hajj-Coronavirus-Il-faut-etre-optimiste--martele-le-chef-de-la-Ligue-islamique-mondiale_a26973.html