Ces mêmes directives strictes ont été annoncées dans les pays voisins de l’Arabie Saoudite, de même que dans une majorité de pays musulmans comme l'Egypte et la Jordanie. Sous l’égide du royaume hachémite, l’autorité religieuse en charge de la mosquée d’Al-Aqsa, à Jérusalem a récemment prolongé la fermeture de ce troisième lieu saint de l’islam aux fidèles. En Palestine, la même décision a été prise pour les mosquées de Cisjordanie et de la bande de Gaza.Des pays musulmans les plus touchés par le Covid-19, c’est l’Iran qui paye le plus lourd tribut avec plus de 5 400 morts officiellement enregistrés dans le pays, en confinement partiel. En prévision du Ramadan, le président Hassan Rouhani a indiqué, dimanche 19 avril, que les mosquées et les lieux de pèlerinage chiites demeurent fermées jusqu’au 4 mai au moins. Pour sa part, l'ayatollah Ali Khamenei a appelé dès le 9 avril les Iraniens à prier chez eux pendant tout le mois du jeûne.Avec plus de 2 200 morts, la Turquie fait partie des Etats les plus touchés dans le monde. Elle est aussi le pays qui compte le plus de cas d'infection. Alors, pour tenter d’endiguer la propagation du virus, le confinement strict a été décrété pour les plus de 65 ans et les malades chroniques depuis le 21 mars, ainsi que pour les moins de 20 ans depuis le 3 avril. Après l’instauration d’un couvre-feu le week-end, le président turc a décidé, lundi 20 avril, d'un couvre-feu dans 31 provinces du 23 au 26 avril, en plein début du Ramadan. Quant aux mosquées, l’interdiction des prières du vendredi s’étend aussi aux prières du tarawih pour le Ramadan.