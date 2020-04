Ramadan 2020 : la mosquÃ©e dâ€™Al-Aqsa fermÃ©e pendant le mois du jeÃ»ne face au Covid-19

« douloureuse »

La mosquée d’Al-Aqsa sera fermée tout au long du mois du Ramadan, a annoncé le Waqf islamique de Jérusalem, l’autorité en charge du Lieu saint relevant du gouvernement jordanien, et ce afin de limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus. L'esplanade des mosquées ne sera pas accessible non plus aux musulmans.La décision estmais elle visedes fidèles, conformément aux recommandations religieuses et médicales relatives à la crise sanitaire liée au Covid-19, ont fait savoir, jeudi 16 avril, les responsables de la mosquée. Celle-ci est déjà fermée depuis le 23 mars aux musulmans, qui sont ainsi incités à prier chez eux.Les appels à la prière continueront à être lancés cinq fois par jour malgré la fermeture du lieu de culte, précise le communiqué du Waqf islamique pour qui la décision de fermer le troisième lieu saint de l'islam est une première depuis 1967, date de l'annexion de Jérusalem-Est par Israël.En temps normal, la mosquée d’Al-Aqsa est particulièrement très fréquenté pendant le mois du Ramadan, plus particulièrement les soirs avec l’organisation des prières nocturnes du Tarawih.