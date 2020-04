Coronavirus : les rassemblements religieux et les tables de charitÃ© interdits pendant Ramadan en Egypte

Les autorités égyptiennes ont décidé cette semaine d’interdire l’organisation de tout rassemblement religieux dans les mosquées pendant le mois du Ramadan afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.Les mosquées du pays demeureront fermées aussi longtemps que le ministère de la Santé le jugera utile, a signifié le ministère des Affaires islamiques, qui a prévenu que les imams qui enfreindront l’interdiction d’ouverture des lieux de culte seront aussitôt démis de leurs fonctions. Les portes des mosquées sont fermées depuis le 21 mars.Au mois de mars, Dar Al-Ifta, dirigé par le grand mufti d'Egypte, avait émis l’interdiction de se rassembler dans les mosquées, appelant les musulmans à prier chez eux afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19. L'organisation de repas publics de charité pour la rupture du jeûne (iftars), très répandue en Egypte pendant le mois du Ramadan en guise d'aumône envers les plus démunis, seront également interdits pendant le mois du Ramadan.Cette décision a été communiquée avant l’annonce, mercredi 8 avril, du prolongement du couvre-feu imposé désormais en Egypte jusqu’au 23 avril entre 20h (et non plus 19h) et 6h du matin. Le mois du Ramadan 1441 devrait débuter le 24 avril 2020. Le bilan officiel fait état de 94 morts liés au Covid-19 au pays des Pharaons.Lire aussi :