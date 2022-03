Le crime de lèse-conscience dans lequel nous baignons allègrement est que, de fait, nous hiérarchisons les peines et les souffrances en fonction de qui en fait l’objet. S’il est naturel de se sentir plus touché par le deuil de son voisin que par celui de quelqu’un que l’on ne connaît pas, il est contre-nature de laisser se noyer une personne alors qu’on a un bateau dans lequel on peut le prendre à nos côtés. Cela a un nom : le racisme pur et dur ou l’égoïsme.



Tout le monde sort la réplique d’un Premier ministre français qui disait : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Il est faux de dire que les 20 000 morts en mer Méditerranée auraient changé un tantinet le sort et le devenir de l’Europe. Pourtant, que n’a-t-on pas entendu ? Pour les empêcher de rentrer en Europe, on a certainement plus dépensé qu’on aurait fait pour leur permettre de rester chez eux. C’est une folie de croire qu’on quitte chez soi pour le plaisir d’aller piquer le pain à l’autre, lui prendre sa terre. Surtout si on est enfant. On se sent déracinés et, souvent, on ne se fait pas à l’endroit où on a dû immigrer.