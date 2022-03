Guerre en Ukraine : à Jérusalem, les leaders religieux exhortent le patriarche de Moscou à la paix

« à utiliser son influence au sein de l'Église orthodoxe russe pour rétablir la situation »

Plusieurs hauts dignitaires juifs, musulmans et catholiques se sont réunis lundi 21 mars devant la cathédrale de la Sainte Trinité à Jérusalem pour appeler à la paix en Ukraine et exhorter le patriarche de Moscou A l’initiative du Centre interreligieux pour le développement durable (ICSD) et de l’institut interconfessionnel Elijah, les représentants des grandes religions ont effectué une prière interreligieuse devant l’édifice orthodoxe appartenant au Patriarcat de Moscou. Etaient notamment présents le patriarche latin de Jérusalem Monseigneur Pierbattista Pizzabella, le rabbin Rasson Arousi, président de la Commission du Grand Rabbinat d’Israël pour le dialogue avec le Saint-Siège, le cheikh Hassan Abu Gabion de Rahat, l’archevêque Yasser Ayyash, vicaire patriarcal de Jérusalem de l'Église grecque-melkite-catholique, et l'archevêque émérite Suheil Dawani, du diocèse anglican de Jérusalem., a déclaré le représentant de Mowafaq Tarīf, chef spirituel des Druzes en Israël. Le cheikh Hassan Abu Galion a aussi pris la parole en ce sens :, s’est exprimé le rabbin Rasson Arousi.Une lettre signée par 150 représentants religieux et adressée au patriarche Kirill de Moscou a été apposée sur les murs de la cathédrale., peut-on y lire.À ce jour, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), plus de 950 civils ont perdu la vie depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier mais le bilan humain risque d’être bien plus dramatique.Lire aussi :