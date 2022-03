Ukraine : contre le tri des réfugiés, une association toulousaine se mobilise pour « faire respecter le droit »

Des conditions particulièrement difficiles pour les non-Blancs

Ibrahima Badiane, président de l’Association des étudiants sénégalais d’Ukraine, vivait à Kiev depuis 2013 jusqu’au début du conflit le 24 février dernier. « On a été tellement surpris quand Poutine a balancé des bombes sur l’Ukraine. Nous nous sommes réfugiés dans les stations de métro pour se cacher. On voyait des familles, des vieux. Un jeune homme essayait de convaincre une personne plus âgée de partir mais elle ne voulait pas », nous raconte-t-il aujourd’hui depuis la Pologne.



Ce professeur à l’Université, ancien étudiant en marketing, a réussi à s’y rendre sans encombre, même s’il estime avoir eu de la chance car il s’est rendu jusqu’à Ternopil « où il y a moins de monde à la frontière » . Mais des compatriotes sénégalais, une centaine au total et avec qui il est en relation, lui ont rapporté que la situation était toute autre, notamment pour ceux qui viennent de Lviv, située à 70 km de la frontière polonaise. « Il y avait une file pour les Ukrainiens et une autre pour les étrangers » , lui ont-ils raconté. L’homme fait état de conditions particulièrement difficiles vécues par les personnes non-blanches car « il fait très froid et il n’y a pas à manger. Elles pouvaient rester deux à trois jours bloquées au niveau de la frontière. Certains des étudiants congolais se battaient » , assure-t-il.



La principale difficulté qui se pose, fait remarquer Rachid Abardi, est que « l’effet de panique a poussé les réfugiés à quitter précipitamment le pays sans prendre leurs papiers, leurs diplômes ou leurs documents de voyage » . Un problème qui est décuplé dès lors que les personnes sont assimilées à des étrangers et qu'elle souhaitent non pas être rapatriées mais poursuivre leur vie en Europe. « Même avec des laisser-passer de leurs consulats, ils avaient quand même des difficultés à passer » , déplore-t-il. Ceux qui auraient pu attester de leur présence légale en Ukraine ont été traités comme des migrants illégaux. « C’est le fait d’être étrangers ou supposés comme tels qui posent visiblement problème aux autorités locales. »