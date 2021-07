« En cette période marquée par de nombreuses fêtes religieuses

je sais aussi compter sur vous pour éviter, comme à Noël, les rassemblements privés. C’est lors de ces occasions que nous nous contaminons le plus. Il faut donc faire cet effort »

« Le culte musulman s’honore d’avoir fixé un principe directeur immuable qui donne la primauté à la vie face à toute autre considération et de le respecter en toute circonstance en s’appuyant uniquement sur son appréciation éclairée par les avis médico-scientifiques et sur ses moyens et ses capacités à garantir la sécurité sanitaire de ses fidèles »

« ce qui va nous sauver et nous permettre de sortir la tête de l’eau, c’est la vaccination. Il faut impérativement que tout le monde soit vacciné »

Alors Ramadan doit encore rimer cette année avec prudence et vigilance. Quand bien même un confinement strict n’est pas décrété, à chacun d'être responsable pour ne pas aggraver la situation. Car les contaminations se nourrissent des contacts humains : plus ces derniers sont nombreux, plus les cas augmentent et la circulation active des variants n’arrange rien.(en référence au Ramadan mais aussi à Pâques en avril, ndlr),, a appuyé le chef de l'Etat.Les mosquées sont des lieux de rassemblements habituellement très fréquentées pendant les soirs du Ramadan. Avec le couvre-feu sanitaire imposé en France, les deux prières du soir (et) et les prières surérogatoires du Ramadan (tarawih) , ne sont plus possibles en collectivité.En tant que président du CFCM, Mohammed Moussaoui exclut toute demande de dérogation auprès des pouvoirs publics pour une ouverture le soir des lieux de culte., déclarait-il lors du Ramadan 2020. Des propos d’actualité et auxquels l’écrasante majorité des responsables de mosquées souscrit sans mal par sens actif des responsabilités. Pour Sadek Beloucif, chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis,. Mais le Ramadan approchant, une question a émergé parmi des musulmans : se faire vacciner fait-il rompre le jeûne ? Dans les pays musulmans, les jurisconsultes ont largement signifié que la vaccination est compatible avec le jeûne, à l’instar d’Al-Azhar.