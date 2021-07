Politique Covid-19 : des mesures de confinement annoncées, ce qu’il faut retenir du discours de Macron (vidéo) Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 31 Mars 2021 à 21:30

Tous les indicateurs de l'activité épidémique en France sont au rouge. Face à une dégradation de la situation sanitaire, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour le mois d'avril afin de freiner l'épidémie.







« Ces dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne. Depuis le premier jour du mois de mars, nous sommes entrés dans une course de vitesse. D’un côté, le déploiement de la vaccination qui permet d’espérer une sortie de crise. Et de l’autre, la propagation dans toute l’Europe d’une nouvelle forme de virus qui, en quelque sorte, a fait apparaître une épidémie dans l’épidémie. Celle-ci est plus étendue qu’au printemps dernier, et elle est plus dangereuse qu’à l’automne, ce qui fait que le virus est plus contagieux mais aussi plus meurtrier », a-t-il déclaré.



Face à ce constat, le chef de l’Etat a annoncé l’extension des mesures en vigueur dans 19 départements à l’ensemble du territoire métropolitain, et ce pour quatre semaines. Les Français ne pourront ainsi plus se déplacer à plus de 10 km de leur domicile ni faire de déplacement inter-régionaux à partir de samedi 3 avril. La fermeture des commerces jugés non essentiels sera décrété partout en France. En revanche, dans la zone des 10 km autour de son domicile, ils n’auront pas besoin d’une attestation de déplacement. « Nous faisons le choix de la confiance » , a indiqué le président.



Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés dès vendredi 3 avril au soir et pour une durée de trois semaines. Durant la semaine du 5 au 12 avril, « les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison » , tandis que les dates des vacances de printemps seront les mêmes partout, du 12 au 26 avril. « La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternels et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, tout le monde pourra retourner en présentiel » , a-t-il déclaré. Le télétravail sera, quant à lui, « systématisé ».



