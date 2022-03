« le risque de divergence est réel en France »

« il sera possible de voir la nouvelle lune ce vendredi dans les deux Amériques. Il sera clairement visible dans des endroits comme l'ile d’Hawaï et la côte ouest des États-Unis et du Canada. Par contre, plus on se déplacera vers l'Est, moins on aura des chances de voir le croissant lunaire »

« elle ne sera normalement pas visible dans une grande partie de l'Afrique, en Europe et en Asie mais la fixation de la date dépendra après des standards adoptés »

Quand commencera le mois du Ramadan 2022 en France ? Alors que plusieurs instances musulmanes ont annoncé le premier jour du mois du jeûne pour samedi 2 avril comme le Conseil théologique musulman de France (CTMF) ou encore le Conseil français du culte musulman (CFCM), rien n’est moins sûr pour l’ensemble des musulmans. Le début du Ramadan pourrait en effet être annoncé pour dimanche 3 avril.Cette année,, estime le docteur en planétologie Smaïl Mostefaoui . Interrogé par Saphirnews, ce responsable technique à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC) à Paris, en explique les raisons, fort de son regard scientifique.Comme l'illustre la carte de visibilité du croissant lunaire ci-dessous,, indique-t-il. En conséquence,par les autorités musulmanes.