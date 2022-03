« Adorez Dieu, sans rien Lui associer ! Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins qu’ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours. »

« "Je jure par Dieu qu’il n’a pas la foi, Je jure par Dieu qu’il n’a pas la foi, Je jure par Dieu qu’il n’a pas la foi." - Mais qui donc lui demande-t-on ? – "Celui dont le voisin n’est pas à l’abri de ses conduites malveillantes", répond-il. »

Après deux années de confinement, qui a été d'une violence terrible, c'est dans la joie et l'espérance, que la communauté musulmane accueille le mois de Ramadan de l'année 2022 , un mois de jeûne, de prière, d'introspection, de respect, de partage et de don.Malheureusement, certaines personnes, par inadvertance ou insouciance, ne respectent pas les exigences éthiques qui prévalent dans les rapports du musulman avec ses voisins quels qu'ils soient, notamment en ce mois d'intense spiritualité. En effet, les nuisances nocturnes que pointent du doigt les voisins de certaines mosquées, pendant le mois béni du Ramadan, sont bien réelles.Parmi ces désagréments en question, on peut citer les rassemblements répétés et bruyants devant les mosquées après les prières nocturnes des Tarawihs et celle du Fajr, et les stationnements sauvages qui peuvent êtres très gênants aux abords des mosquées, pour n'en citer que ceux-là.Le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR) rappelle à tous les fidèles des mosquées que le respect du voisinage est une obligation religieuse . Dieu dit :(Coran 4/36).Le Prophète (PSL), nous a enjoint avec une insistance sans équivoque, de respecter et d'honorer le voisin et considère le bon comportement envers lui, comme faisant partie intégrante de la foi, quand il dit :(Rapporté par Al-Boukhari et Muslim)Le CTIR lance un appel solennel à tous les fidèles des mosquées du département Rhône, pour qu'ils respectent les droits de voisinage et évitent les comportements contraires à l'esprit du mois du jeûne et du vivre ensemble, et pour qu'ils soient bienveillants et respectueux envers tous les voisins.Nous prions Dieu, le Tout Miséricordieux, de nous aider à passer un excellent Ramadan, et d'élever notre aspiration dans le bien afin d'atteindre la piété.