Séparatisme : Darmanin livre un bilan des mosquées contrôlées et fermées en France

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué, dimanche 12 décembre, que, sur les quelque 2 600 lieux de culte musulmans présents en France, 99 mosquéesont fait l’objet de contrôles ces derniers mois, avec l’aide de certains dispositions adoptées dans le cadre de la loi contre le séparatisme, A l’issue de ces contrôles, 21 mosquées ont été fermées comme celle d'Allonnes, dans la Sarthe , et six autres sonten vue d'une possible fermeture, a-t-il affirmé au micro des journalistes du Grand Jury RTL/LCI/, s’est réjoui le ministre.Dans le même temps, 36 mosquées ont pu garder leurs portes ouvertes après avoircomme, selon Gérald Darmanin, le départ de certaines fédérations, la séparation d'imams considérés comme « dangereux » ou l’arrêt de financements étrangers., a-t-il souligné.Alors que le Conseil français du culte musulman (CFCM) demeure paralysé depuis des mois et que des fédérations s’affrontent autour de la création de conseils nationaux des imams, Gérald Darmanin a confirmé la tenue d’unen début d’année 2022 auquel participeront une centaines de responsables associatifs et cultuels.Lire aussi :